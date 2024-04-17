الأمم المتحدة تناشد توفير 2.8 مليار دولار لمساعدة غزة والضفة الغربية

ناشدت الأمم المتحدة (الأربعاء 17-4-2024) توفير تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار لمساندة أكثر من ثلاثة ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام والمساعدة في تخفيف نقص الغذاء ودرء خطر المجاعة في القطاع.

وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مناشدة عاجلة احتياجه لهذا التمويل لمساعدة 3.1 مليون شخص و”تقليل المعاناة الإنسانية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح”.

وجاء في مناشدة المكتب أن حصة كبيرة من التمويل تقدر بنحو 782.1 مليون دولار ستُخصص لتوفير المساعدات الغذائية لنحو 2.2 مليون شخص في غزة وما يقارب 400 ألف شخص في الضفة الغربية.

وتسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في نقص حاد في الغذاء بين الفلسطينيين في غزة بما يتجاوز حاليا مستويات المجاعة في بعض المناطق، وفقا للأمم المتحدة.

وقال مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن المنظمة تكافح لدرء المجاعة في غزة، ورغم وجود بعض التحسن في التنسيق مع إسرائيل، إلا أن توصيل المساعدات في القطاع ما زال يواجه عقبات.

وتهدف إسرائيل إلى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة بعد الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن إسرائيل قتلت أكثر من 33 ألف شخص منذ بداية حملتها العسكرية على القطاع عقب الهجوم.