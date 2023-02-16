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الأمم المتحدة تناشد جمع "مليار دولار" لمساعدة ضحايا زلزال تركيا

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2023 8:03 مساءً
آثار الزلزال المدمر في تركيا

آثار الزلزال المدمر في تركيا (رويترز)

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ناشدت الأمم المتحدة (الخميس 16-2-2023) جمع أكثر من مليار دولار لمساعدة أكثر من خمسة ملايين شخص في تركيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر والذي أودى بحياة أكثر من 36 ألف شخص في جنوب البلاد.

وقال مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للمساعدات الذي زار تركيا الأسبوع الماضي إن المواطنين “يعانون حزنا لا يوصف”، مضيفا “يجب أن نقف معهم في أحلك أوقاتهم ونضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه”.

في سياق متصل قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الخميس، إن عدد قتلى الزلازل القوية التي ضربت البلاد يوم الاثنين من الأسبوع الماضي ارتفع إلى 36187 قتيلا.

وأضافت أن أكثر من 4300 هزة ارتدادية ضربت منطقة الكارثة منذ الزلزال الأول.

وألمحت السلطات التركية أمس الأربعاء، إلى أنها تخطط للقيام بهدم عاجل لأكثر من 50 ألف مبنى تضررت بزلزال مزدوج ضرب 10 محافظات فجر 6 فبراير الجاري، ولا يمكن ترميمها وإصلاحها، بحسب ما قال وزير البيئة والتطوير التركي مراد قوروم.

أما وزير الداخلية سليمان صويلو، فتعهد في مؤتمر صحافي أمس، بعدم تنظيف أي أنقاض قبل استخراج عيّنات منها لمعرفة جودة الخرسانة أو الهيكل، تمهيدا لفرز المسؤوليات.

    المصدر :
  • رويترز

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