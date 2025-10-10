الأمم المتحدة: سنسلم مساعدات ضخمة إلى غزة الأحد

شاحنات تحمل مساعدات في معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة، على الجانب الإسرائيلي، 25 مايو/أيار 2025. رويترز

مع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ رسمياً، اليوم الجمعة، أعلن مسؤول في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستبدأ في تسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع بعد غد الأحد.

ضوء أخضر

وأوضح المسؤول أن المنظمة تلقت الضوء الأخضر من إسرائيل لبدء تسليم المساعدات إلى غزة اعتبارا من يوم الأحد.

كما أضاف طالباً عدم الكشف عن هويته، أن التفاصيل لم تُعلن بعد، لكن المساعدات ستشمل 170 ألف طن متري تم تجهيزها مسبقاً في دول مجاورة مثل الأردن ومصر.

يأتي هذا بينما ينتظر مسؤولون المساعدات الإنسانية الحصول على الإذن من القوات الإسرائيلية للعودة إلى عملهم.

ووفقًا لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، لم تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني خلال الأشهر القليلة الماضية من تقديم سوى 20% من المساعدات المطلوبة في قطاع غزة.

“أول بارقة أمل”

يذكر أن الاتفاق الذي أُعلن عنه الأربعاء، من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمثل “أول بارقة أمل” لمسؤولي الأمم المتحدة منذ شهور بشأن قدرتهم على توسيع نطاق إيصال المساعدات، وذلك بعد عامين من الحرب.

وخلال حديثه للصحافيين في الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، قال فليتشر إن الأمم المتحدة كانت “تطلب، وتناشد، وتتوسل من أجل الحصول على حق الوصول”.

وقال: “نأمل أن يتحقق ذلك خلال الأيام المقبلة”.