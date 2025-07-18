الأمم المتحدة: قادة قبرص يتفقون على خطوات لبناء الثقة وتوسيع التعاون

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس إن قادة قبرص المنقسمة على أسس عرقية اتفقوا على مواصلة المناقشات من أجل بناء الثقة، وذلك في نزاع جعل الشريكتين في حلف شمال الأطلسي اليونان وتركيا على خلاف منذ عقود.

وقال غوتيريش بعد استقبال قادة القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن الجانبين سيمضيان قدما في محاولات فتح نقاط عبور جديدة والتعاون في مبادرات للطاقة الشمسية.

وأضاف “من المهم تنفيذ كل هذه المبادرات في أقرب وقت ممكن من أجل مصلحة جميع القبارصة”.

كان الجانبان قد اتفقا في لقاء مع جوتيريش في وقت سابق من العام على فتح أربع نقاط عبور إضافية وإزالة الألغام وتشكيل لجنة لشؤون الشباب وإطلاق مشاريع بيئية ومشاريع للطاقة الشمسية.

وتوجد حاليا تسع نقاط عبور على طول خط وقف إطلاق النار الذي يفصل بين الجانبين بطول 180 كيلومترا.

انقسمت قبرص قبل أكثر من 50 عاما في غزو تركي بعد سنوات من العنف المتقطع بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. وانهارت محادثات إعادة التوحيد في منتصف 2017 ولا تزال في طريق مسدود منذ ذلك الحين.