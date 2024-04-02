الأمم المتحدة: مقتل موظفي الإغاثة بغزة يعود إلى الطريقة التي تُدار بها هذه الحرب

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024، إن مقتل سبعة من العاملين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية التي أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس في غزة “هو النتيجة الحتمية للطريقة التي تُدار بها هذه الحرب في الوقت الحالي”.

وأضاف أن الأمم المتحدة تدعو مجددا إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل موظفي الإغاثة غير متعمدة و”مأساوية”.