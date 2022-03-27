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الأمم المتحدة: مقتل 1119 مدنياً في أوكرانيا منذ بدء الحرب

27 - مارس - 2022
آخر تحديث: 27 - مارس - 2022 6:08 مساءً
ارتفاع عدد ضحايا الحرب في أوكرانيا

ارتفاع عدد ضحايا الحرب في أوكرانيا

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قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأحد إن 1119 مدنيا لقوا حتفهم حتى الآن، وأصيب 1790 منذ أن بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان شمل الفترة ما بين بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط ومنتصف ليل 26 مارس/ آذار إنه كان من بين القتلى نحو 15 فتاة و32 صبيا، إضافة إلى 52 طفلا.

وتوقعت أن تكون الأرقام الحقيقية للضحايا أعلى بكثير نتيجة عدم وصول التقارير من بعض المناطق التي يدور فيها قتال عنيف، في حين أنه ما زال من الضروري التأكد من تقارير كثيرة.

وقالت الأمم المتحدة إن معظم المدنيين الذين تم تسجيلهم كانوا ضحايا أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الفوهات والهجمات الصاروخية والجوية.

وفرّ أكثر من 3 ملايين و800 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي، حسبما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد. وانخفض عدد عابري الحدود بشكل واضح منذ 22 آذار/مارس الجاري.

ويعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص، أي ما يزيد عن ربع عدد السكان، فروا من ديارهم، وعبر بعضهم الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة فيما وجد آخرون ملاذاً في مكان آخر داخل أوكرانيا.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 6,5 ملايين نزحوا في الداخل.

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