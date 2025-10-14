الأمم المتحدة: هجوم بمسيرات روسية على قافلة مساعدات إنسانية بأوكرانيا

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أوكرانيا إن قافلة إنسانية تابعة للمنظمة الدولية تعرضت لقصف من طائرات مسيرة روسية في أثناء توصيل المساعدات إلى إحدى جبهات القتال في جنوب أوكرانيا.

وندد ماتياس شمالي منسق المكتب في أوكرانيا بالهجوم، موضحا أن طائرتين مسيرتين ألحقتا أضرارا بشاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي دون أن يُؤدي ذلك إلى إصابات.

وقال شمالي إن مثل هذه الضربات تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وقد تشكل جريمة حرب.

واتهمت كييف القوات الروسية باستهداف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها موسكو جزئياً في جنوب أوكرانيا، مؤكدة عدم سقوط ضحايا.

وأفاد مسؤول الإدارة العسكرية في المنطقة أولكسندر بروكودين بأن الهجوم الروسي بالمسيّرات والمدفعية وقع قرب بلدة بيلوزركا الواقعة على خط الجبهة.

كما كتب بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي أن “المحتلين استهدفوا عمداً شاحنات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالمسيرات والمدفعية”.

كذلك أضاف أن القافلة كانت مؤلفة من 4 مركبات احترقت إحداها فيما تعرضت الأخرى “لأضرار جسيمة”، بينما لم تُصب الأخريان.

ونشر بروكودين صورة لشاحنة بيضاء تحمل شعار “برنامج الأغذية العالمي” وهي مشتعلة وتتصاعد منها أعمدة الدخان.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا الضربة بأنها “انتهاك وحشي آخر للقانون الدولي يثبت استخفاف روسيا التام بحياة المدنيين وبالتزاماتها الدولية”.