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الأمم المتحدة: 9.8 مليون طفل يمني بحاجة لمساعدات عاجلة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2024 9:42 مساءً
9.8 مليون طفل يمني بحاجة لمساعدات عاجلة

9.8 مليون طفل يمني بحاجة لمساعدات عاجلة

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قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء : “إن 9.8 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإلى الحماية العاجلة خلال العام الجاري، وذلك مع استمرار الحرب الدائرة منذ 10 سنوات”.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر تشرين الثاني من كل عام، أن أطفال اليمن هم أكثر الفئات المتضررة من الصراع المستمر في البلاد حيث يواجهون مزيجا من الأزمات تتمثل في النزوح، ونقص التعليم، والأمراض، وسوء التغذية.

وأكد المكتب في بيان على منصة “إكس” أن اليوم العالمي للطفل “هو تذكير بضرورة تكثيف الاستجابة لاحتياجات الأطفال، والعمل من أجل ضمان حصولهم على حقوقهم في الصحة والتعليم والغذاء والحماية من الأذى وتوفير البيئة الآمنة والنظيفة والرعاية الشاملة والسريعة”.

وأدى الصراع الدائر في اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي إلى مقتل عشرات الألوف ودفع ملايين إلى حافة المجاعة.

    المصدر :
  • رويترز

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