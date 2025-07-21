الأمن الأوكراني يداهم مكتب مكافحة الفساد ويوقف مسؤولاً بتهمة التجسس

أعلن جهاز الأمن الأوكراني الاثنين اعتقال مسؤول في وكالة مكافحة الفساد يُشتبه في تجسسه لصالح موسكو، بالإضافة لتنفيذ عملية دهم لمكاتب الوكالة ولمواقع أخرى.

وأوضح جهاز الأمن الأوكراني أن الموظف في المكتب الوطني لمكافحة الفساد “عمل في الوحدة الأكثر نخبوية وسرية في الوكالة” وهي الوحدة “دي-2″ و”تجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية”.

ولم يكشف جهاز الأمن عن هوية هذا المسؤول، لكنه أشار في بيان إلى أنه نفذ عمليات دهم واسعة النطاق في مقرات هذه الوكالة الحكومية والنيابة المتخصصة في مكافحة الفساد.

من جانبها، أكدت وكالة مكافحة الفساد أن المشتبه به خضع سابقاً لعملية تفتيش مشتركة مع جهاز الأمن الأوكراني، لكنها لم تكشف عن “أي دليل” يشير إلى الاتهامات الموجهة إليه. وقالت: “لا يوجد أي دليل على مشاركته في أنشطة ضد الدولة”.

وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق إلى أنها “تنظر في قانونية الإجراءات المتخذة، بما في ذلك استخدام القوة ضد موظف”.

وأظهر مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الأوكراني مسلحين يرتدون زياً عسكرياً يُخرجون المشتبه به من سيارة، ويدفعونه أرضاً قبل أن يقيدوه. ويواجه الموقوف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.