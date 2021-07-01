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الأمن الروسي يعلن إحباط مخطط "داعشي"

1 - يوليو - 2021
روسيا

علم روسيا

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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الخميس عن إحباطها مخططا لشن هجمات إرهابية في العاصمة موسكو ومقاطعة أستراخان جنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأمن في بيان لها أن شخصين يحملان الجنسية الروسية، وهما من عناصر تنظيم “داعش”، كانا يخططان لشن هجومين متزامنين في أماكن شعبية من موسكو ومقاطعة أستراخان باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.

ذكرت الهيئة أن الجاني المتواجد في مقاطعة أستراخان لجأ إلى السلاح لمقاومة محاولة إلقاء القبض عليه، وتم تحييده بالنيران من قبل عناصر الأمن، فيما تم احتجاز المتهم الثاني في موسكو دون وقوع حوادث.

لم تقع إصابات بين عناصر الأمن والمدنيين خلال العملية.

ولفتت هيئة الأمن إلى أن عناصرها صادروا في مقري إقامة المتطرفين أسلحة نارية وذخيرة، منها قنبلة يدوية، ومواد متطرفة، وذلك بحسب “نوفوستي”

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