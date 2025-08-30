السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
الأمن السوري يشن حملة مكثفة ضد "خلايا إرهابية" بريف طرطوس

منذ 8 دقائق
الأمن السوري "سانا"

باشرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس تنفيذ حملة أمنية مكثفة، استهدفت مواقع يُشتبه بانتمائها لخلايا إرهابية خارجة عن إطار القانون.

“هجمات إرهابية”
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان نشر على قناتها عبر تيليغرام، إن تلك الخلايا متورطة في تنفيذ هجمات إرهابية على عناصر ومواقع تابعة لقوات الأمن الداخلي.

وأضافت أن آخر تلك العمليات كان استهداف دورية للأمن الداخلي على أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أدى إلى مقتل عنصرين، وفقاً لوكالة “سانا”.

وأوضحت الوزارة أن الحملة الأمنية لا تزال مستمرة حتى الآن.

جاء هذا بعدما أفادت مصادر العربية/الحدث، بأن الأمن السوري أطلق حملة تستهدف الخارجين عن القانون في ريف طرطوس.

ملاحقة المتورطين وتقديمهم للمحاكمة
يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، كان دعا مراراً فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم.

كما طالب الشرع قوى الجيش والأمن في سوريا بحماية المدنيين، وعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل.

أيضاً توعد بالاستمرار في ملاحقة المتورطين وتقديمهم للمحاكمة، والاستمرار في حصر السلاح بيد الدولة.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام السابق لتسليم سلاحهم.

