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الأمن السوري يعتقل مطلوبين ويكشف مخبأ أسلحة في حمص

منذ ساعة واحدة
عناصر من الأمن السوري

عناصر من الأمن السوري

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نفذت السلطات الأمنية السورية -صباح اليوم الأربعاء- حملة أمنية في حمص وسط البلاد، وذلك ضمن ملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع.

وكشف هذا المصدر اعتقال مشتبه بانتمائه لخلية إرهابية في حي الزهراء بمدينة حمص، حيث يتهم بتلقي مبالغ مالية لشراء مواد تفجير كي تستهدف تجمعات قوى الأمن العام والمدنيين.

وأكد المصدر الأمني اعتقال من وصفهم بالمطلوبين في أحد أحياء منطقة المهاجرين بمدينة حمص أيضا، مؤكدا أن الوحدات المختصة تواصل حالياً عمليات البحث عن أسلحة مدفونة في نفس المكان.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الأمن العام إن أجهزتها الأمنية عثرت على أسلحة وذخائر كانت مخبأة في بئر بقرية المضابع في ريف المحافظة الشرقي.

وأوضحت أن الأسلحة والذخائر تعود لمجموعة الدفاع الوطني التابعة لنظام الرئيس المخلوع، حيث أخفى عناصر الكتيبة الأسلحة قبل فرارهم من المنطقة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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