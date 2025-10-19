الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
الأمن السوري يفكك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في ريف دمشق

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2025 8:23 صباحًا
قوات الأمن العام السوري خلال العملية

أعلنت الداخلية السورية، مساء السبت، تفكيك خلية تابعة لتنظيم “داعش” في ريف دمشق.

وقالت الداخلية السورية في بيان: “استمرارا للجهود المتواصلة التي تبذلها الوحدات الأمنية المختصة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، نفّذ جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عملية أمنية محكمة، وذلك عقب متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل لتحركات خلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنشط في إحدى المناطق الشمالية من المحافظة”.

وأضاف البيان: “أسفرت العملية عن تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، حيث أُلقي القبض على أحد أفرادها، بينما تم تحييد اثنين آخرين حاول أحدهما تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك”.

وتابع البيان: “عُثر في مكان وجود الخلية على عدد من الأسلحة الفردية والذخائر المتنوعة وحزام ناسف معدّ للتفجير”.

واختتم البيان بالقول: “صُودرت الأسلحة والذخائر المضبوطة، وأُحيل المجرمون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضهم على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفقا للأنظمة والقوانين النافذة”.

