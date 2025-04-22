الأمن السوري يوقف عميداً سابقاً بالمخابرات الجوية.. ما علاقته بحزب الله؟

العميد سليمان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على العميد سليمان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع.

وأشارت وزارة الداخلية في منشور على منصة “اكس” أن مديرية أمن اللاذقية ألقت القبض على “العميد المجرم سليمان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين”.

وبينت أن من أبرز تلك الجرائم “مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في يوليو/تموز عام 2016”.

وأوضحت أن التيناوي “شغل منصب مسؤول التنسيق بين قيادات في حزب الله في لبنان وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، وساهم في تقديم الدعم لها”.

ولفتت إلى أنه أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.

مديرية أمن اللاذقية تلقي القبض على العميد المجرم "سليمان التيناوي"، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز 2016. pic.twitter.com/Vo3e5x0Cwq — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) April 22, 2025

وكانت وزارة الداخلية السورية اعلنت الاسبوع الماضي عن إلقاء القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، أحد أكثر الأجهزة الأمنية رعباً وقسوةً في عهد بشار الأسد.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.