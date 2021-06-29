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الأمن العراقي يحبط مخطط لاستهداف أبراج الكهرباء

29 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 29 - يونيو - 2021 9:58 مساءً
الشرطة العراقية

الشرطة العراقية

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أعلنت القوات الأمنية العراقية، الثلاثاء، عن إحباط مخطط جديد لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتحديدا في منطقة حلوان وسيد جابر التابعة لناحية جلولاء في قضاء خانقين.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية، أنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الميدانية، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى بالتنسيق مع شرطة جلولاء، من إحباط محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة حلوان وسيد جابر التابعة لناحية جلولاء في قضاء خانقين”.

وقالت إن القوات الأمنية “ضبطت عبوات ناسفة قريبة عن هذه الأبراج، كانت عناصر إرهابية قد وضعتها في هذه المنطقة”.

وأشارت إلى أن تلك المحاولة تمت بهدف “الإضرار بالمنظومة الكهربائية”، لافتة إلى أن قسم مكافحة المتفجرات في شرطة ديالى تمكن من معالجتها “دون حادث يذكر”.

يأتي ذلك بعد أن قدم وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وذلك مع تقلص ساعات تزويد المواطنين بالكهرباء في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.

وتأتي استقالة حنتوش بعد تردٍ تام في ساعات توفير الطاقة الكهربائية في العراق، مع ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى نحو 60 درجة تحت الشمس، و50 درجة تحت الظل في العديد من المناطق العراقية، وشن حملة منظمة من قبل مجهولين لتفجير أبراج تجهيز الطاقة.

ووفق متخصصين في القطاع، ينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، فيما يحتاج إلى ما يتجاوز 30 ألفا.

وتزداد معاناة العراقيين، لا سيما في موسم الصيف الذي تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية، بسبب ضعف وصول الطاقة الكهربائية إلى المنازل.

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