الأحد 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمن العراقي يعلن العثور على 3 صواريخ في كركوك

27 - سبتمبر - 2021
عناصر من الشرطة العراقية

عناصر من الشرطة العراقية

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات العراقية اليوم الاثنين، العثور على 3 صواريخ من طراز “كاتيوشا” في محافظة كركوك شمالي البلاد.

الشرطة الاتحادية قالت في بيان لها: إن “معلومات استخبارية وصلتها بوجود عتاد حربي في قرية عبد الطلب التابعة لقضاء الحويجة، تحركت على إثرها لتعثر على 3 صواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم و7 قذائف هاون 120 ملم”.

وتمكنت السلطات العراقية خلال الشهر الفائت، ضبط وتفكيك منصات وصواريخ “كاتيوشا”، في محافظة ديالى، مهيأة لاستهداف قاعدة بلد الجوية.

يشار إلى أن “واشنطن” تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

وهددت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب “حزب الله” العراقي المرتبطة بإيران، كانت هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان بداية العام الماضي، القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية خصصت مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار أميركي، لمن يدلي بمعلومات عن الهجمات التي تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأميركية وقوات التحالف في العراق.

    المزيد من أخبار العالم

    البحرية الإيرانية
    مقتل ضابط إيراني كبير في ظروف غامضة
    نوري المالكي
    تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف
    صواريخ هيماريس
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    البنتاغون يكشف تأثير الأسلحة الأمريكية على المعارك بأوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟