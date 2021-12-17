الأمن المصري يفكك "شبكة إخوانية"

القت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا في صعيد مصر القبض على أربعة عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، يتزعمهم موظف بشركة المياه والصرف الصحي.

ووردت معلومات سرية بقيام بعض عناصر التنظيم بمحافظة قنا بتصعيد نشاطهم المتطرف دينيا.

وتنفيذا لمخططهم الإجرامي قاموا باختيار محمد “ع ، م” الموظف بشركة المياه والشرب والصرف الصحي بقيادة الخلية، ومعه عبد الرحمن “ي. ح “محاسب”، ومحمد “ح “مدرس لغة انجليزية” بإحدى المدارس الخاصة بمدينة قنا، و أحمد ” ع، ا، ع” المحاسب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وتضمنت التعليمات تفعيل دورهم الإعلامى بأماكن عملهم فى بث الشائعات والأخبار الكاذبة وتضخيم الأزمات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”يوتيوب” و”توتير” وغيرها من وسائل الإعلام الشخصية، وإثارة المواطنين للخروج والمشاركة في المظاهرات والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة لإشاعة الفوضى بالبلاد بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون.

وخلصت التحريات إلى قيامهم باستغلال الأزمات الداخلية والخارجية وتنظيم ندوات ببعض المراكز الحقوقية الدولية يتناولون فيها كذبا تعرض قيادات العناصر الإخوانية للتعذيب والقهر داخل السجون وأقسام الشرطة والتسويف للمشكلات الفئوية وتضخيمها من خلال صفحاتهم مثل غلاء الأسعلار والمشاكل الجماهيرية.