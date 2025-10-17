الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمير البريطاني آندرو يعلن التخلي عن لقب دوق يورك بعد سنوات من الجدل

منذ ساعة واحدة
الأمير البريطاني آندرو

الأمير البريطاني آندرو

A A A
طباعة المقال

أعلن الأمير البريطاني آندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز، اليوم الجمعة أنه سيتخلى عن لقب دوق يورك، على خلفية انتقادات مستمرة بشأن سلوكه وعلاقاته بمرتكب الجرائم الجنسية الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

وأشار آندرو في بيان إلى أن الاتهامات المستمرة ضده صرفت الانتباه عن عمل شقيقه الأكبر والعائلة المالكة، مؤكداً أنه ينفي بشدة هذه الاتهامات.

يُذكر أن الأمير آندرو فقد معظم ألقابه الرسمية في عام 2022 وأُبعد عن الواجبات الملكية بسبب ارتباطاته بإبستين، فيما ظهرت مخاوف بشأن شريك تجاري له يُشتبه في أنه جاسوس صيني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام علم الصين
ترامب: الرسوم الجمركية على الصين غير مستدامة وسألتقي شي جين بينغ قريباً
شاحنات تحمل مساعدات للفلسطينيين في خان يونس بقطاع غزة
الأمم المتحدة تكافح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة
وزير المالية السعودي محمد الجدعان
وزير المالية السعودي: استعداد لإطلاق استثمارات واسعة في سوريا بدعم دولي

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟