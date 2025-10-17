الأمير البريطاني آندرو يعلن التخلي عن لقب دوق يورك بعد سنوات من الجدل

أعلن الأمير البريطاني آندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز، اليوم الجمعة أنه سيتخلى عن لقب دوق يورك، على خلفية انتقادات مستمرة بشأن سلوكه وعلاقاته بمرتكب الجرائم الجنسية الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

وأشار آندرو في بيان إلى أن الاتهامات المستمرة ضده صرفت الانتباه عن عمل شقيقه الأكبر والعائلة المالكة، مؤكداً أنه ينفي بشدة هذه الاتهامات.

يُذكر أن الأمير آندرو فقد معظم ألقابه الرسمية في عام 2022 وأُبعد عن الواجبات الملكية بسبب ارتباطاته بإبستين، فيما ظهرت مخاوف بشأن شريك تجاري له يُشتبه في أنه جاسوس صيني.