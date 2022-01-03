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الأمير عبد الرحمن بن مساعد لـ نصر الله: يا كاذب العصر

منذ 8 ساعات
الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز

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ردّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من خلال تغريدتين عبر حسابه على تويتر حيث قال في التغريدة الأولى “أخيرًا يا كاذب العصر يا أبا رغاله: كدنا أن نصدق من خطابك أن ايران جمعية خيرية يعم خيرها وسلامها العالم ودستورها ينص على تصدير الورود وأعصان الزيتون الى العالم.. سماجة السيء: أنت فاسق أتانا الليلة بنبأ لا يحتاج كذبه الى تبيان”!

وفي تغريدة ثانية قال “أسئلة للكذاب القابع في سراديب الضاحية سماجة السيء حسد الذي يستميت في إلصاق داعش بنا وهي التي نفذت عمليات ارهابية في الداخل السعودي: نريد نماذج لعمليات داعش ضد المصالح الإيرانية”؟

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