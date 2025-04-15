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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: دعم أوكرانيا لا يتزعزع

منذ 56 دقيقة
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إنه زار مدينة أوديسا الأوكرانية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء وإن دعم الحلف لأوكرانيا لا يتزعزع.

وأضاف روته على منصة إكس “زرت اليوم مدينة أوديسا برفقة الرئيس زيلينسكي. عانى الشعب الأوكراني الكثير، لا سيما الهجوم الروسي على سومي في أحد الشعانين. دعم الحلف لا يتزعزع. سنستمر في مساعدة أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها اليوم وتردع أي عدوان في المستقبل، ويتحقق سلام عادل ودائم”.

وفي وقت سابق قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على اتفاق “سلام دائم” مع أوكرانيا، عقب محادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

ويبذل ترامب مساعي حثيثة لدى موسكو وكييف للتوصل إلى وقف إطلاق النار، لكنه فشل في انتزاع أي تنازلات كبيرة من الكرملين رغم مفاوضات متكررة بين مسؤولين روس وأميركيين.

والتقى المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف الجمعة بوتين في سان بطرسبرغ في ثالث اجتماع لهما منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض في يناير.

وقال ويتكوف خلال مقابلة تلفزيونية مع محطة فوكس نيوز إنه يرى اتفاق سلام “يلوح في الأفق”، وإن اثنين من كبار مستشاري بوتين، يوري أوشاكوف وكيريل دميترييف، حضرا “الاجتماع المهم”.

وأكد ويتكوف أن “طلب بوتين هو التوصل إلى سلام دائم. فإلى جانب وقف إطلاق النار، حصلنا على إجابة لذلك”، معترفًا بأن “الوصول إلى هذه المرحلة استغرق بعض الوقت”.

أضاف “أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق بالغ الأهمية للعالم أجمع”.

وقال إن المفاوضات شملت أيضا صفقات تجارية بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع “أرى أن هناك إمكانية لإعادة صياغة العلاقات الروسية الأمريكية من خلال فرص تجارية واعدة، والتي أعتقد أنها ستوفر استقرارا حقيقيا للمنطقة أيضا”.

ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة، لم يُحرز تقدم يُذكر في تحقيق هدف ترامب الرئيسي المتمثل في وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ورفض بوتين الشهر الماضي، مقترحا أمريكيا أوكرانيا مشتركا لوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط في النزاع، فيما اشترط الكرملين إعلان هدنة في البحر الأسود برفع الغرب لبعض العقوبات.

    المصدر :
  • رويترز

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