الأوروبيون مستاؤون من توقف المفاوضات مع طهران.. "مخيب للآمال"

حذر المفاوضون الأوروبيون من أن فوائد الاتفاق النووي لعام 2015 ستضيع في “أسابيع” بدلاً من “أشهر”، بعد الإعلان عن توقف في محادثات فيينا النووية، الجمعة، حسبما قال ممثلون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

ووصفت المجموعة الأوروبية الثلاثية التوقف في الجولة السابعة من المحادثات بأنه “مخيب للآمال”، بعد أن قرر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني العودة إلى طهران للتشاور. وقال باقري كاني إن المحادثات ستستأنف خلال “أيام قليلة”، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقال مفاوضو المجموعة في بيان: “نحترم قرار كبير المفاوضين باقري كاني بالعودة إلى طهران اليوم للتشاور رغم أنه يجلب وقفة مخيبة للآمال في المفاوضات”.

وأضاف المفاوضون: “لم تمر أسابيع قبل أن تضيع المزايا الأساسية لخطة العمل الشاملة المشتركة لعدم الانتشار”، مضيفين أن البرنامج النووي الإيراني “أصبح الآن أكثر تقدمًا مما كان عليه في أي وقت مضى”.

وتابع البيان: “كان هناك بعض التقدم التقني في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن هذا يعيدنا أقرب إلى حيث توقفت المحادثات في يونيو/ حزيران”.

واصل ممثلون من الولايات المتحدة – التي تخلت عن الاتفاقية في ظل إدارة دونالد ترامب – والأطراف المتبقية في الاتفاقية المفاوضات في العاصمة النمساوية للجولة السابعة من المحادثات التي تهدف إلى إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول.