الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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الأوضاع في السودان وإجلاء الرعايا محور مباحثات تركيّة بريطانيّة

منذ 46 دقيقة
اشتباكات ومعارك في السودان

اشتباكات ومعارك في السودان

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في ظلّ تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، الأوضاع في السودان والتعاون في إجلاء الرعايا.

وحسب بيان الخارجية التركية، بحث الوزيران التطورات في السودان والتعاون في عمليات إجلاء الرعايا.

يأتي ذلك فيما بدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

هذا وترافق تسارع إجلاء المواطنين الأجانب، مع تزايد المخاوف على مصير السودانيين متى انتهت هذه العمليات.

 

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