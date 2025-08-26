الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
الأوكرانيون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما مصرح لهم بعبور الحدود

منذ 9 ثواني
علم اوكرانيا

علم اوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدنكو إن الرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما مصرح لهم في الوقت الراهن بعبور الحدود بحرية تامة في كلا الاتجاهين بموجب الأحكام العرفية.

وكانت القواعد السابقة التي فُرضت بعد أن غزت روسيا جارتها في فبراير شباط 2022 تحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما مغادرة البلاد.

وكتبت سفيريدنكو على تيليجرام، في إشارة إلى مرسوم حكومي “ينطبق هذا على جميع المواطنين في هذه الفئة العمرية. ويسري القرار أيضا على المواطنين الموجودين خارج أوكرانيا لأسباب مختلفة”.

وأضافت “نرغب في أن يحافظ الأوكرانيون على أقصى قدر من الروابط مع البلاد. تدخل التغييرات حيز التنفيذ في اليوم التالي للنشر الرسمي”.

 

 

