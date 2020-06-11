الأولى من نوعها .. مبادرة مصرية لتشجيع متعافي كورونا على التبرع بالدم

أعلنت وزارة الصحة المصرية، إطلاقها حملة بالتعاون مع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، لتشجيع المتعافين من فيروس كورونا على التبرع بالدم.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان في مصر، الدكتورة هالة زايد، أن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالتبرع ببلازما الدم؛ للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات، وأظهرت نتائج مبدئية مبشرة، من خلال نسبة تعافٍ جيدة للمرضى.

من جهته، أكد مستشار وزيرة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أنه سيكون متاحا لأي شخص يتجاوز عمره 18 عاما، إمكانية التسجيل في فيسبوك كمتبرع، وسوف تصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضا دعوة الأصدقاء على موقع فيسبوك للتبرع.