الأونروا: أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا منذ بدء الصراع

قال رئيس منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على منصة التواصل الاجتماعي إكس الجمعة إن أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال فيليب لازاريني “تم تأكيد مقتل أكثر من 100 زميل في الأونروا خلال شهر. آباء ومعلمون وممرضات وأطباء وموظفو دعم‭”‬.

وأضاف “الأونروا في حداد، والفلسطينيون في حداد، والإسرائيليون في حداد”، مكررا الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

فيما قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من يوم الجمعة إن مستشفى الشفاء في قطاع غزة “يتعرض للقصف” وأضافت أن 20 مستشفى في القطاع خرجوا الآن من الخدمة.

وقالت المتحدثة مارجريت هاريس لدى سؤالها عما قالته وزارة الصحة في غزة عن تنفيذ إسرائيل لضربة جوية على ساحة المستشفى “ليس لدي التفاصيل عن مستشفى الشفاء لكننا نعلم بالفعل أنه يتعرض للقصف”.

ولدى طلب مزيد من التفاصيل منها، قالت نقلا عن زملاء يعملون هناك إن الموقع يشهد “عنفا مكثفا”.