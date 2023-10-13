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الأونروا تنقل موظفيها وعملياتها إلى جنوب غزة

منذ 43 دقيقة
شعار الأونروا

شعار الأونروا

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قالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت الوكالة على منصة إكس “نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس”.

هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس إن عشرة مسعفين فلسطينيين قتلوا في ضربات جوية إسرائيلية في قطاع غزة منذ يوم السبت.

وفيما دخل الصراع العنيف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يومه السابع، وسط حصار مطبق على قطاع غزة، ألمح الجيش الإسرائيلي إلى قتال طويل.

وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، الخميس، “ندرك أن حماس دخلت في حرب طويلة، لمدة شهر على الأقل، ولذلك هي تدير إطلاق النيران بالوتيرة الحالية”.

كما أضاف قائلا “أدركنا منذ البداية أننا ندخل حرباً طويلة واستدعينا عشرات الوحدات، وأجلينا حتى الآن عشرات آلاف السكان من 24 بلدة في غلاف غزة إلى فنادق في أنحاء البلاد”.

    المصدر :
  • رويترز

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