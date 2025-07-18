الأونروا: طفل من كل 10 في غزة يعاني سوء تغذية

أعلنت وكالة الأونروا أن طفلا من كل 10 يخضعون للفحص في العيادات التي تشغلها في غزة يعاني سوءًا في التغذية.

وبحسب الأونروا “فحصنا أكثر من 240 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة في عياداتنا منذ كانون الثاني/ يناير 2024”.

وقالت الوكالة في تقريرها،إنه تم رصد الإصابة بسوء التغذية في قطاع غزة كان نادرًا قبل الحرب.

وحذر التقرير الصادر عن الوكالة بأن الأدوية وإمدادات التغذية ومواد النظافة والوقود جميعها تنفد سريعًا.

ومنذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغزة، بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويمثل ذلك أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تنصلت من الدخول في مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

وبينما التزمت حركة “حماس” بكافة بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدخول في المرحلة الثانية منه إرضاءً للمتطرفين في حكومته.

وكان نتنياهو فقط يريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 198 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

يذكر أن الدوحة تشهد، منذ 6 يوليو، مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل برعاية الوسطاء مصر وقطر وأميركا للذهاب إلى اتفاق هدنة ثالثة في غزة بعد أولى في ديسمبر 2023، وثانية في يناير 2025.