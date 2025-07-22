الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأونروا: موظفو الوكالة والأطباء يصابون بالإغماء من الجوع في غزة

منذ 41 دقيقة
دخان يتصاعد من مبنى سكني استهدفته غارة إسرائيلية في مدينة غزة، 21 يوليو/تموز 2025. رويترز

دخان يتصاعد من مبنى سكني استهدفته غارة إسرائيلية في مدينة غزة، 21 يوليو/تموز 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الثلاثاء إن الموظفين بالوكالة والأطباء والعاملين في المجال الإنساني يصابون بالإغماء في أثناء تأدية واجبهم بسبب الجوع والإرهاق.

وأضاف لازاريني في بيان نقله المتحدث باسمه في مؤتمر صحفي بجنيف “يحتاج مقدمو الرعاية، بمن فيهم زملاؤنا في الأونروا في غزة، إلى رعاية طبية عاجلة، فالأطباء والممرضون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، ومنهم موظفو الأونروا، يعانون من الجوع. ويعاني كثيرون منهم من الجوع والإرهاق في أثناء تأدية واجباتهم”

    المزيد من أخبار العالم

    علم كوريا الشمالية
    كوريا الشمالية تتعهد بصنع مدمرة بحرية جديدة بحلول أكتوبر 2026
    قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
    تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاقية تجارية مؤقت بين الهند وأمريكا
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
    نتنياهو: الحرب على قطاع غزة لن تتوقف ما لم تعلن حماس استسلامها الكامل

    الأكثر قراءة

    محطة محروقات - تعبيرية
    خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمبعوث الاميركي السفير توماس باراك
    لبنان يتأهب.. محادثاتٌ مصيريّة وأسبوعٌ حرج