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الإجرام طال كل شيء.. قصف إسرائيلي يستهدف مستشفيات وسيارات إسعاف في غزة

منذ 11 ثانية
قصف إسرائيلي يستهدف مستشفيات وسيارات إسعاف في غزة

قصف إسرائيلي يستهدف مستشفيات وسيارات إسعاف في غزة

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استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، عدداً من المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة.

وقصفت إسرائيل محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث نصبت خيام للنازحين، إلى جانب خيمة للصحفيين، ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين وإصابة آخرين، وقصف مدفعي آخر طال قسم الولادة بالمستشفى وقد خلف هذا القصف شهيد واحد على الأقل.

كما طال القصف محيط مستشفى العودة ومستشفى الإندونيسي وأحدث دماراً خائلاً وأضراراً في بنية المشفيين ومركبات الإسعاف.

وكذلك تم قصف الطابق السفلي وموقف السيارات الخاص بمستشفى الرنتيسي للأطفال مما تسبب بحريق هائل في عدد من السيارات الخاصة بالمستشفى.

كما قصف الجيش الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في الأدوار السفلية ومواقف السيارات.

وأدى القصف إلى احتراق السيارات بشكل كامل، في وقت يحاول فيه بعض الأشخاص إطفاءها بخراطيم مياه عادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة للجزيرة إن القصف أدى لاشتعال النيران في السيارات ومنها انتقلت النيران إلى أقسام الجرحى، مشيرا إلى أن النازحين الموجودين بالمستشفى والفرق الطبية تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وأكد القدرة أن المستشفى يعمل الآن على مياه الخزانات ولم يعد يعمل به إلا قسم العناية المركزة للأطفال، وقال إن مواصلة هذا الوضع ينذر بكارثة خلال ساعات ما لم يتدخل العالم.

وأوضح أن المستشفى يؤوي أكثر من 6 آلاف بين نازحين وجرحى وفرق طبية، بينهم 25 طفلا في العناية المركزة.

وكان مدير المستشفى مصطفى الكحلوت قد وجّه استغاثة صوتية عبر الجزيرة ناشد فيه العالم التدخل ومنع استهداف المستشفيات، وقال إن الحريق يأكل الأخضر واليابس.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • وكالات

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