الإعصار شاهين يصل عُمان وإيران.. والسلطات تحذر

طالبت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قاطني المناطق الواقعة في نطاق تأثير العاصفة شاهين بإخلاء منازلهم، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها.

وقال بيان للجنة “على قاطني المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر للحالة (شاهين) من ولاية بركاء وإلى ولاية صحم، وكذلك الشريط الساحلي لمحافظة مسقط، وبعض المناطق الساحلية لمحافظة جنوب الشرقية إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها في مختلف وسائل الإعلام”.

كما قالت اللجنة إنه من المتوقع أن تصحب العاصفة رياح شديدة وأمطار غزيرة، مع ارتفاع لمستوى موج البحر بما يتراوح بين 8 إلى 12 متراً.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، السبت، تفعيل خطة طوارئ وطنية لمواجهة التأثيرات المحتملة للإعصار شاهين.

وفي إيران اجتاح منطقة جنوب محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي إيران، ما أدى إلى إغلاق 3 محاور من الطرق وإصابة 52 شخصا.

ووصلت العاصفة إلى مدينة تشابهار جنوب محافظة سيستان وبلوشستان بعد هطول الأمطار في المنطقة فجر اليوم السبت، ما أدى إلى تحطيم وغرق مركبين للصيد في ميناء بساندر دشتياري الواقع على بعد 100 كم من ميناء تشابهار.

من جانبه، قال مدير عام شؤون الشحن والنقل الطرقي في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان إن طريق “ريمدان” الحدودي ومفترق طرق “نغور-بريس” وطريق “سماج-سندها” قد أغلقت حتى إشعار آخر بسبب الإعصار.

وأكد جلال الدين قادري وضع جميع دوريات الطرق والمواصلات في حالة التأهب لتقديم الخدمات اللازمة في أقصر فترة زمنية ممكنة لمستخدمي الطرق.

بدوره، صرح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي بأن 52 شخصا راجعوا المراكز الطبية في المناطق التي اجتاحها الإعصار، وقال إن 3 أشخاص رقدوا في المراكز الطبية بهذه المناطق بسبب الإعصار.

وأوضح أن غالبية المشاكل الحاصلة بسبب الإعصار تتعلق بالعيون وأمراض التنفس والقلب وقال إن المصابين غادروا المستشفيات بعد أن تلقوا الخدمات الطبية اللازمة.