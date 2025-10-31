السبت 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
الإعصار ميليسا يضرب الكاريبي ويسبب دماراً واسعاً

منذ ساعة واحدة
مبان مدمرة عقب إعصار ميليسا، الذي ضرب منطقة الكاريبي، في جامايكا-رويترز

أدى الإعصار ميليسا، أحد أقوى الأعاصير التي ضربت منطقة الكاريبي، إلى سقوط 50 قتيلاً على الأقل وتسبب في دمار واسع، حيث ضرب جنوب غرب جامايكا يوم الثلاثاء كإعصار من الفئة الخامسة، مخلفاً أضراراً كبيرة في الطرق والمنازل، وانقطاع الكهرباء عن نحو 462 ألف شخص، بينما بدأت عمليات توزيع المساعدات الغذائية الطارئة.

وفي هايتي، التي لم تتعرض مباشرة للإعصار لكنها شهدت أمطاراً غزيرة، أعلنت السلطات مقتل 31 شخصاً على الأقل وفقدان 20 آخرين، فيما تعرضت كوبا لإعصار من الفئة الثالثة، وأسفر عن أضرار جسيمة في المنازل والطرق والمحاصيل دون تسجيل وفيات حتى الآن، مع إجلاء مئات الآلاف من المناطق المحيطة بمدينة سانتياجو دي كوبا.

وتقدر شركة أكيو ويذر الأمريكية خسائر منطقة غرب البحر الكاريبي بين 48 و52 مليار دولار، ليصبح ميليسا أحد أقوى الأعاصير التي ضربت المنطقة، والأول الذي يضرب جامايكا بشكل مباشر منذ عام 1988.

    المصدر :
  • رويترز

