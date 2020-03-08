أخبار العالم

الإعلان عن إصابة مرجع شيعي عراقي بارز بـ”كورونا”

أعلن مكتب المرجع الشيعي العراقي البارز، هادي المدرسي، إصابته بفيروس “كورونا”، الذي أودى بحياة شخصين في العراق.

 

وذكر المكتب أن صحة المدرسي تشهد تحسنا ملحوظا خلال الساعات الماضية.

ويقيم المدرسي في كربلاء، ولا يعلم بشكل دقيق ما إن كان تردد على إيران مؤخرا أم لا.

المزيد من الأخبار

شركة إيران للطيران توقف كل الرحلات لأوروبا حتى “إشعار…

بالصور.. سائح أمريكي يوثق رحلة علاجه من كورونا في مصر

ونشر المدرسي تسجيلا صوتيا من داخل غرفة الحجر الصحي حيث يتلقى العلاج، وبارك ذكر ميلاد الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وهادي المدرسي (63 عاما)، من أبرز مرجعيات الشيعة المعاصرة، وله عدة مؤلفات ومحاضرات.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع مصابي فيروس “كورونا” إلى 55؛ إثر تسجيل 8 إصابات جديدة.

ومن بين الـ55 مصابا، توفي 4 منهم، فيما تعافى 4 آخرون، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

مقتحم السفارة الأميركية ومؤسس حزب الله قتله “كورونا”

أخبار العالم

السعودية تعلن اكتشاف 4 إصابات جديدة بكورونا

أخبار العالم

بالفيديو: المتحدث باسم وزير الصحة في إيران يتصبب عرقا أثناء تقديم إفادته اليومية عن…

أخبار العالم

مصر : بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

أخبار العالم

اليمن..نزوح عشرات الآلاف من محافظة الجوف جراء القتال

أخبار العالم

فيروس “كورونا” كان على بُعد أمتار عن ترامب ونائبه