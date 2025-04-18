السبت 20 شوال 1446 ﻫ - 19 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي!

منذ 13 دقيقة
A A A
طباعة المقال

تم الإفراج، اليوم الجمعة، عن نحو 10 آلاف صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال روبرت إف كينيدي عام 1968، في إطار مواصلة الكشف عن الأسرار الوطنية التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونشرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية حوالي 229 ملفاً يضم تلك الصفحات في موقعها الإلكتروني العام.

وكان قد تم الإفراج عن العديد من الملفات المتعلقة باغتيال السيناتور كينيدي سابقاً، لكن كانت هناك ملفات أخرى لم يتم رقمنتها، وبقيت لعقود في مخازن تديرها الحكومة الاتحادية.

وقالت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، في بيان، إنه “بعد ما يقرب من 60 عاماً على الاغتيال المأساوي للسيناتور روبرت إف كنيدي، سيحظى الشعب الأميركي، لأول مرة، بفرصة للاطلاع على تحقيق الحكومة الاتحادية، وذلك بفضل قيادة الرئيس ترامب”.

وأضافت غابارد أن نشر هذه الملفات “يسلط الضوء، بعد طول انتظار، على الحقيقة”.

    المزيد من أخبار العالم

    الكونغرس
    عضوان بالكونجرس يقومان بأول زيارة لسوريا منذ الإطاحة بالأسد
    قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
    إيطاليا وأمريكا تنتقدان الضرائب "التمييزية" على التكنولوجيا
    أربعة قتلى في انهيارات ثلجية في جبال الألب

    الأكثر قراءة

    الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
    صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
    النائب سليم عون
    سليم عون: "كلن يعني كلن" ما عدا التيار الوطني الحر!
    عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
    عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟