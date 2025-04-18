الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي!

تم الإفراج، اليوم الجمعة، عن نحو 10 آلاف صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال روبرت إف كينيدي عام 1968، في إطار مواصلة الكشف عن الأسرار الوطنية التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونشرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية حوالي 229 ملفاً يضم تلك الصفحات في موقعها الإلكتروني العام.

وكان قد تم الإفراج عن العديد من الملفات المتعلقة باغتيال السيناتور كينيدي سابقاً، لكن كانت هناك ملفات أخرى لم يتم رقمنتها، وبقيت لعقود في مخازن تديرها الحكومة الاتحادية.

وقالت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، في بيان، إنه “بعد ما يقرب من 60 عاماً على الاغتيال المأساوي للسيناتور روبرت إف كنيدي، سيحظى الشعب الأميركي، لأول مرة، بفرصة للاطلاع على تحقيق الحكومة الاتحادية، وذلك بفضل قيادة الرئيس ترامب”.

وأضافت غابارد أن نشر هذه الملفات “يسلط الضوء، بعد طول انتظار، على الحقيقة”.