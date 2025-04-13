الأحد 15 شوال 1446 ﻫ - 13 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإكوادور تصوت في انتخابات رئاسية شديدة المنافسة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2025 10:53 صباحًا
علم الإكوادور

علم الإكوادور

A A A
طباعة المقال

يُصوّت الإكوادوريون اليوم الأحد في سباق رئاسي من المتوقع أن يشهد منافسة متقاربة بين الرئيس الحالي دانيال نوبوا، الذي يقول إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لمكافحة عصابات المخدرات وتعزيز الاقتصاد، واليسارية لويسا جونثاليث، التي سينطوي انتخابها على عودة إلى السياسات الاشتراكية التي حكمت البلاد لنحو 10 سنوات.

شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا حادا في جرائم القتل وتهريب الأسلحة وسرقة الوقود والابتزاز وغيرها من الجرائم التي ترتكبها جماعات إجرامية محلية متحالفة مع عصابات مخدرات مكسيكية والمافيا الألبانية، وذلك في الوقت الذي يجد فيه الاقتصاد صعوبة في التعافي بعد الجائحة وترتفع معدلات البطالة.

ولم يتقدم نوبوا إلا بفارق 16746 صوتا على منافسته في الجولة الأولى التي أُجريت في فبراير شباط، وتشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية فوز أي منهما.

وحث كلا المرشحين، بالإضافة إلى الرئيس السابق رفاييل كوريا وهو بمثابة الأب الروحي لجونثاليث، المراقبين على توخي الحذر من أي تزوير محتمل.

ولكل منهما أكثر من 45 ألف مراقب في مراكز الاقتراع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رجال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى سكني أصيب بضربة صاروخية روسية يوم أمس، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في سومي، أوكرانيا، 25 مارس/آذار 2025. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات.. وأكثر من 20 قتيلاً بقصف روسي على سومي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. رويترز
وكالة أنباء إيرانية تابعة للتيار المتشدد: على عراقجي أن يغسل يديه لأنه صافح الشيطان
الجيش الإسرائيلي
مجلة إسرائيلية: أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"
"التيار" يدخل الانتخابات البلدية من الباب الخلفي!
ستيف ويتكوف
ويتكوف: تقديم التنازلات قد يكون ضرورياً للتوصل إلى اتفاق مع إيران