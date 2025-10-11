السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإليزيه: ماكرون سيحضر قمة في مصر بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة يوم الاثنين

منذ 12 دقيقة
قصر الإليزيه

قصر الإليزيه

A A A
طباعة المقال

أعلن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين لإجراء محادثات حول تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وذكر الإليزيه أن الخطة، التي توسط فيها ترامب إلى جانب قطر ومصر وتركيا، تهدف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى غزة.

وأضاف أن ماكرون سيلتقي بشركاء إقليميين لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون سيؤكد التزام فرنسا بحل الدولتين بوصفه أساسا للسلام والأمن الدائمين وإعادة الإعمار في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المحتجون في مدغشقر
المحتجون في مدغشقر يدخلون ساحة 13 مايو لأول مرة منذ بدء المظاهرات
الاحتجاجات تتصاعد في تونس
وسط تفاقم أزمة بيئية خانقة.. الاحتجاجات تتصاعد في مدينة قابس التونسية
أطفال فلسطينيون ينظرون إلى الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، عقب اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 10 أكتوبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
حماس: الحركة تعتبر تسليم سلاحها خارج النقاش

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟
طقس لبنان
تحضروا لكتل هوائية رطبة وأمطار رعدية نهاية الأسبوع.. ماذا في توقعات الطقس؟
الطقس
توقعات الطقس في الأيام المقبلة