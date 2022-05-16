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الإليزيه يعلن تولي إليزابيث بورن رئاسة الوزراء الفرنسية

16 - مايو - 2022
قصر الاليزيه

قصر الاليزيه

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أعلن قصر الإليزيه، اليوم تعيين وزيرة العمل إليزابيث بورن لرئاسة الحكومة الجديدة وذلك بعد أن قدم رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الإثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتأتي هذه الخطوة الطريق أمام تعديل وزاري طال انتظاره من قبل ماكرون الذي قال عقب انتخابه لفترة جديدة في أبريل الماضي، إن فريق حكومته الجديد يجب أن يكون أكثر “تركيزاً” مع عدد أقل من الوزراء.

وكان ماكرون قد قال في السابق إنه يبحث عن شخص يتمتع بمؤهلات سياسية اجتماعية لشغل منصب رئيس الوزراء.

وعملت بورن مع وزراء من الحزب الاشتراكي قبل انضمامها لحكومة ماكرون عندما شغلت لفترة وجيزة منصب وزيرة البيئة عام 2019، ثم تولت وزارة العمل، وأشرفت على المفاوضات مع النقابات التي أدت إلى خفض إعانات البطالة لبعض الباحثين عن عمل.

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