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الإمارات.. ارتفاع مبيعات الوقود البحري في الفجيرة في أغسطس

منذ ساعة واحدة
العلم الاماراتي

العلم الاماراتي

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تعافت مبيعات الوقود البحري في الفجيرة بدولة الإمارات، ثالث أكبر مركز للتزويد بالوقود في العالم، إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر في أغسطس آب بعد انتهاء تراكم عمليات الشحن عقب انحسار الاضطرابات الجوية.

وقال تجار وقود في الفجيرة إن الأمطار الغزيرة والفيضانات كانت قد أثرت في السابق على عمليات التزويد بالوقود في الفجيرة في نهاية يوليو تموز وأوائل أغسطس آب، على الرغم من زيادة الطلب بنهاية أغسطس آب بعد استئناف العمليات.

وارتفع إجمالي حجم مبيعات الوقود في الفجيرة، باستثناء زيوت التشحيم، تسعة في المئة على أساس شهري إلى 723418 مترا مكعبا في أغسطس آب، طبقا لأحدث بيانات من منطقة الفجيرة لصناعة النفط التي نشرتها خدمة المعلومات الصناعية في ستاندر اند بورز جلوبال كومودتي انسايت.

    المصدر :
  • رويترز

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