الإمارات تباشر حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

بعد أيام من تسجيل الدولة الخليجية رسميا للقاح شركة “سينوفارم” الصينية، باشرت الإمارات حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في العاصمة أبوظبي.

والإمارات واحدة من أولى دول العالم التي بدأت حملة التطعيم الجماعي. وكانت بريطانيا بدأت الأسبوع الماضي أول حملة تلقيح باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك، فيما تستعد الولايات المتحدة لاطلاق حملتها الاثنين.

وأعلنت الإمارات والبحرين، اللتين استضافتا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح “سينوفارم”، تسجيل اللقاح رسميا الاسبوع الماضي. وأكدت أبوظبي أن النتائج الأولية أظهرت فعاليته بنسبة 86%.

وكانت الإمارات أجازت في أيلول الماضي الاستخدام الطارئ للقاح لدى العاملين في المجال الصحي.

وقالت موظّفة لدى دائرة الصحة في أبوظبي عبر الهاتف أنه بات بإمكان السكان حجز موعد عبر تطبيق لشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” لأخذ اللقاح المجاني في عدة مراكز في العاصمة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن اللقاح متوفر في 45 مركزا صحيا على الأقل من مستشفيات وعيادات. وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” أن المراكز ستعمل من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.

ويتكوّن لقاح “سينوفارم” من جرعتين بفارق 21 يوما بينهما.

وسجّلت الإمارات حتى الآن أكثر من 184 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 617 حالة وفاة. وكان حاكم دبي رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلقّى الشهر الماضي جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد.