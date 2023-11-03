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الإمارات تحذر من خطر اتساع حرب غزة إقليماًُ

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2023 8:03 صباحًا
الامارات

الامارات

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حذرت دولة الإمارات الجمعة من أن هناك خطرا حقيقيا من اتساع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى المنطقة، وقالت إنها تعمل “بلا هوادة” لضمان وقف إنساني لإطلاق النار.

وقالت وزيرة الدولة نورة الكعبي في مؤتمر سياسي في العاصمة أبوظبي “بينما نواصل العمل لوقف هذه الحرب لا يمكننا أن نتجاهل السياق الأوسع وضرورة خفض درجة حرارة المنطقة التي تقترب من نقطة الغليان”.

وتابعت “خطر الامتداد إقليما والمزيد من التصعيد حقيقي، فضلا عن خطر استغلال الجماعات المتطرفة للوضع لتعزيز أيديولوجيات من شأنها أن تبقينا عالقين في دوامات من العنف”.

    المصدر :
  • رويترز

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