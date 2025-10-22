الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وانتقال مدني في السودان

منذ 38 دقيقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 يوليو 2025. رويترز

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 يوليو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

دعا أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، مؤكداً أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عام ونصف.
وأوضح قرقاش، في مقابلة خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي يوم الأربعاء، أن مستقبل السودان يجب أن يرتكز على انتقال مدني شامل، وليس على تشكيل مجلس عسكري.
وأشار إلى أن السودان لا يتيح حالياً للإمارات أداء دورها الإنساني كما تفعل في غزة، لكنه أكد استعداد بلاده لتوسيع مساعداتها فور السماح بذلك.
ويستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل نيسان 2023، ما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة. وتتركز المعارك حالياً في مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بالتدخل الخارجي، في وقت نفت الإمارات مراراً اتهامات الخرطوم بتقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات في سويسرا -رويترز
قرقاش: لا مكان للآراء المتطرفة في معالجة القضية الفلسطينية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز
زيلينسكي في السويد لإعلان اتفاق تصدير أسلحة مع شركة "ساب" الدفاعية
علم اليابان
اليابان تؤكد التزامها بتسوية قضية جزر الكوريل الجنوبية ومعاهدة سلام مع روسيا

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
المحروقات
تراجع جديد في أسعار المحروقات..