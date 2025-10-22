الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وانتقال مدني في السودان

دعا أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، مؤكداً أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عام ونصف.

وأوضح قرقاش، في مقابلة خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي يوم الأربعاء، أن مستقبل السودان يجب أن يرتكز على انتقال مدني شامل، وليس على تشكيل مجلس عسكري.

وأشار إلى أن السودان لا يتيح حالياً للإمارات أداء دورها الإنساني كما تفعل في غزة، لكنه أكد استعداد بلاده لتوسيع مساعداتها فور السماح بذلك.

ويستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل نيسان 2023، ما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة. وتتركز المعارك حالياً في مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بالتدخل الخارجي، في وقت نفت الإمارات مراراً اتهامات الخرطوم بتقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع.







