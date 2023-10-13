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الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى قطاع غزة

منذ 42 دقيقة
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى قطاع غزة

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى قطاع غزة

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أرسلت دولة الإمارات (الجمعة 13-10-2023) طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية “سلطان محمد الشامسي” إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، مؤكدا أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

وأضاف أن دولة الإمارات بادرت بشكل عاجل إلى إرسال المساعدات نتيجة الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة منوها بأن المساعدات الطبية التي أرسلتها الدولة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية في انتظار إدخالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء.

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