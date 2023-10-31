الأربعاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
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الإمارات تُدين مجزرة جباليا: القصف العبثي سيقود المنطقة إلى تداعيات يصعب تداركها

منذ 15 دقيقة
قصف إسرائيلي على مخيم جباليا (رويترز)

قصف إسرائيلي على مخيم جباليا (رويترز)

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أدانت دولة الإمارات بشدة القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة، والذي أسفر عن مئات الشهداء والمصابين، مؤكدة  أنّ “استمرارية القصف العبثي سيقود المنطقة إلى تداعيات يصعب تداركها”.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء”، مؤكدة “أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع”.

وأكدت الوزارة “أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد وحماية الأرواح، وعلى السماح بإيصال المساعدات إلى القطاع بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ومن دون عوائق”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

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