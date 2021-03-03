الإنتربول يضبط آلاف الجرعات من لقاح "كورونا" الزائف في الصين وجنوب إفريقيا

أعلنت الشرطة الدولية (​الإنتربول​)، مصادرة آلاف الجرعات من ​اللقاح​ الزائف ضدّ فيروس “كورونا”، في كلّ من إفريقيا الجنوبية و​الصين​.

وأوضح الإنتربول في بيان له، أنّ “حوالي 400 قارورة، ما يعادل 2,4 ألف جرعة تقريبًا من اللقاح الزائف، تمّ العثور عليها داخل مستودع في مدينة جيرمستون ب​جنوب إفريقيا​، حيث أوقف رجال الشرطة ثلاثة مواطنين صينيّين ومواطنًا من ​زامبيا​”، مشيرةً إلى أنّ “​الشرطة الصينية​ كشفت عن وجود شبكة للاتجار باللقاح الزائف وداهمت عددًا من المنشآت، حيث تمّ توقيف حوالي 80 مشتبهًا بهم، ومصادرة أكثر من 3 آلاف جرعة من اللقاح الزائف”.

ولفتت إلى أنّ “التوقيفات جرت بعد أسابيع من إصدارها إنذارًا لأجهزة الأمن التابعة للدول الأعضاء، حول تصاعد أنشطة عصابات إجراميّة، على خلفيّة ظهور لقاحات واقية من فيروس “كورونا” وانتشارها”.