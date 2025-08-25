الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإيرادات النفطية تدعم ميزانية الكويت وتخفف العجز المالي

منذ ساعة واحدة
علم الكويت

علم الكويت

A A A
طباعة المقال

أظهر الحساب الختامي لميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2024-2025، التي انتهت في 31 مارس آذار، تسجيل عجز فعلي قدره 1.056 مليار دينار (3.46 مليار دولار)، وهو أقل بكثير من المقدر في مشروع الميزانية وكان 5.6 مليار دينار.

وأوضحت البيانات الصادرة بمرسوم نشرته الجريدة الرسمية أمس الأحد أن الإيرادات الفعلية بلغت 22.057 مليار دينار، منها 19.358 مليار دينار إيرادات نفطية. وكانت قيمة الإيرادات المتوقعة عند 18.9 مليار دينار.

بينما بلغت المصروفات 23.113 مليار دينار، وهي أقل من المتوقع في مشروع الميزانية والبالغ 24.5 مليار دينار.

(الدولار = 0.3053 دينار كويتي)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تحتجز نائب حاكم كورسك في قضية فساد مرتبطة بالحدود الأوكرانية
فتاة فلسطينية مستلقية على سرير أثناء تلقيها العلاج في قسم سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي بمستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 5 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
11 وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في 24 ساعة بغزة
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
"الجحيم بكل أشكاله".. مسؤول أممي كبير يحذر من مجاعة في غزة ويناشد رفع الحصار فوراً

الأكثر قراءة

علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!