الإيرادات النفطية تدعم ميزانية الكويت وتخفف العجز المالي

أظهر الحساب الختامي لميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2024-2025، التي انتهت في 31 مارس آذار، تسجيل عجز فعلي قدره 1.056 مليار دينار (3.46 مليار دولار)، وهو أقل بكثير من المقدر في مشروع الميزانية وكان 5.6 مليار دينار.

وأوضحت البيانات الصادرة بمرسوم نشرته الجريدة الرسمية أمس الأحد أن الإيرادات الفعلية بلغت 22.057 مليار دينار، منها 19.358 مليار دينار إيرادات نفطية. وكانت قيمة الإيرادات المتوقعة عند 18.9 مليار دينار.

بينما بلغت المصروفات 23.113 مليار دينار، وهي أقل من المتوقع في مشروع الميزانية والبالغ 24.5 مليار دينار.

(الدولار = 0.3053 دينار كويتي)