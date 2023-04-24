الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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الاتحاد الأوروبيّ يُحذّر: انفجار السودان سيؤثر على المنطقة برمّتها

منذ 52 دقيقة
الجيش السوداني

الجيش السوداني

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في ظل استمرار المعارك في السودان، حثّ كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا مجددًا على وقف إطلاق النار.

فقد حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الإثنين من بروكسل، من أنّ انفجار الوضع الداخلي في السودان سيرسل موجات من الصدمة إلى محيطه. وشدد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح بانفجار السودان لأن ذلك سيؤثر على المنطقة برمتها.

إلى ذلك، رأى أن المجتمع الدولي قادر على الضغط على طرفي النزاع لوقف الحرب، مشددًا على وجوب أن يكون الحل سياسيًا.

أتت تصريحات بوريل بالتزامن مع دعوة الحكومة الفرنسية، القوتين العسكريتين الكبيرتين المتحاربتين إلى إنهاء القتال، والعودة سريعًا إلى طاولة المحادثات السياسية.

فيما لا يبدو في الأفق أي أمل قريب لوقف النزاع، لاسيما في ظل تشبث كل طرف بالانتصار على الآخر، وهزيمته، بحسب ما أكد العديد من المراقبين والمحللين السياسيين والعسكريين.

في حين لا تزال أعداد الضحايا المدنيين ترتفع، وسط شح في مياه الشرب والمواد الغذائية فضلًا عن توقف معظم المستشفيات في الخرطوم ومحيطها عن العمل.

يشار إلى أن هذا القتال بين الجيش الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع الذي يقوده محمد حمدان دقلو، اندلع في الخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد في 15 أبريل، بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية عام 2019.

وكان طرفا الصراع تشاركا في الحكم لنحو 3 سنوات، قبل أن يختلفا مؤخرًا خلال مفاوضات حول خطة لتشكيل حكومة مدنية ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وينزلق الخلاف لاحقًا إلى قتال عسكري يهدد البلاد والعباد، وسط مخاوف من أن تطول تلك الحرب.

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