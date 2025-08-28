الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي: تضرر مبنى البعثة في كييف جراء هجوم روسي

منذ ساعة واحدة
تضرر مبنى بعثة الاتحاد الاوروبي في كييف

تضرر مبنى بعثة الاتحاد الاوروبي في كييف

A A A
طباعة المقال

قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس “إن الهجوم الذي شنته روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف بالطائرات المسيرة والصواريخ ألحق أضرارا بمبنى بعثة التكتل في المدينة”.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس أن موظفي البعثة سالمون.

ودعت فون دير لاين روسيا إلى وقف “هجماتها العشوائية على البنية التحتية المدنية والانخراط في المفاوضات من أجل سلام عادل ودائم”.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجوم الروسي أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 38 آخرين وإلحاق أضرار بمبان في سبع مناطق.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي مارتا كوس على منصة إكس “أندد بشدة بهذه الهجمات الوحشية، التي تُعد إشارة واضحة على رفض روسيا للسلام واختيارها للإرهاب. نعبر عن تضامننا الكامل مع موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي وأسرهم، ومع الأوكرانيين جميعهم الذين يعانون من هذا العدوان”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية في دير البلح، وسط قطاع غزة، 23 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
شهداء من النازحين وطالبي مساعدات جراء الغارات الإسرائيلية على غزة
إمدادات النفط الخام
استئناف إمدادات النفط الروسية عبر خط دروجبا بعد هجوم أوكراني
أمريكان بتكوين
أمريكان بتكوين المدعومة من ابني ترامب تستهدف بدء التداول في سبتمبر

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!