الاتحاد الأوروبي: "جميع الخيارات مطروحة" للرد على رسوم ترامب الجمركية

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيعد إجراءات مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية المتعددة التي فرضتها واشنطن على واردات الاتحاد الأوروبي خلال فترة التعليق التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لمدة 90 يوما، مع طرح كل الخيارات على الطاولة.

وأضاف شفتشوفيتش أن الرسوم الجمركية الأمريكية تغطي الآن 70 بالمئة من تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وربما ترتفع إلى 97 بالمئة بعد المزيد من المراجعات الأمريكية المتعلقة بالأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات.

وتابع شفتشوفيتش أن الحل التفاوضي مع الولايات المتحدة يظل النتيجة الواضحة والمفضلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وقال خلال نقاش في البرلمان الأوروبي “نحتاج الآن إلى أن تُظهر الولايات المتحدة استعدادها لإحراز تقدم نحو حل عادل ومتوازن”.

ويواجه الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، رسوما جمركية أمريكية تبلغ 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، ورسوما “مضادة” بمقدار عشرة بالمئة على جميع السلع الأخرى تقريبا، والتي قد ترتفع إلى 20 بالمئة بعد مهلة ترامب التي تستمر 90 يوما.

وقال شفتشوفيتش إن الاتحاد الأوروبي سيستغل فترة التعليق حتى الثامن من يوليو تموز لإعداد المزيد من إجراءات إعادة التوازن وضمان تكافؤ الفرص إذا لم تفلح المحادثات.

وتابع قائلا “جميع الخيارات لا تزال مطروحة هنا”.

وعلق الاتحاد الأوروبي إجراءاته المضادة لرسوم الصلب لإفساح المجال للمفاوضات، لكن المفاوضات لم تحرز سوى تقدم محدود على ما يبدو.