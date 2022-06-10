الاتحاد الأوروبي: قرار الجزائر حظر التجارة مع إسبانيا انتهاك للقانون

كشف مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي أنّ قرار الجزائر قبل نحو يومين حظر التعاملات التجارية مع إسبانيا، في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن الصحراء الغربية، ربما يمثل انتهاكًا لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد “جوزيب بوريل” ونائب رئيس المفوضية الأوروبية “فالديس دومبروفسكيس “في بيان مشترك: “الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو … ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات”.

في السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الاسباني أن بلاده تأمل في حل الخلاف مع الجزائر بأسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكّدًا أن إسبانيا لم تتخذ أي قرار يؤثر على الجزائر.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، مما يزيد من حدة التوتر الذي اشتعل منذ شهور بعد التحول في موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء المغربية ليصبح أكثر قربا من الموقف المغربي.

كذلك، أعلنت الجزائر حظر كل الواردات من إسبانيا بدءا من يوم الخميس، في تصعيد جزائري دبلوماسي واقتصادي على خلفية خلافات دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.

ومساء الأربعاء، أصدر “الجمعية المهنية للبنوك” الجزائرية وهي هيئة رسمية، قرارا بـ”وقف الصادرات والواردات من وإلى إسبانيا”، وتم توجيهها إلى كافة المؤسسات المالية ومدراء البنوك في الجزائر، فيما يشبه بحسب الخبراء “قطعاً للعلاقات الاقتصادية”.