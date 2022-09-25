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الاتحاد الأوروبي: قمع الاحتجاجات في إيران غير مبرر

منذ ساعتين
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد 25\9\2022، أن قمع إيران للاحتجاجات “غير مبرر” و”غير مقبول”، حيث تعهدت طهران بعدم التساهل مع الاضطرابات التي تجتاح البلاد.

وأضاف بوريل في بيان نيابة عن الاتحاد الأوروبي: “بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، فإن الاستخدام الواسع النطاق وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين هو أمر غير مبرر وغير مقبول”.

وكان توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت 24\9\2022، بالتعامل بحزم مع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني، بعد أن احتجزتها “شرطة الأخلاق”، فيما أعلنت الشرطة اعتقال المئات من المحتجين.

وفرضت السلطات قيوداً صارمة على استخدام الإنترنت، في محاولة لعرقلة تجمع المتظاهرين ومنع وصول صور قمع التظاهرات إلى العالم الخارجي.

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