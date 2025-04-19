الاتحاد الأوروبي: موسكو قادرة على إنهاء العدوان على أوكرانيا إذا أرادت

رد الاتحاد الأوروبي اليوم السبت بحذر على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق نار أحادي الجانب في أوكرانيا لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد القيامة، مؤكدا أن موسكو قادرة على وقف الحرب فورا إذا رغبت في ذلك.

وقالت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والأمنية “لدى روسيا سجل حافل بالاعتداءات، لذا نحتاج أولا إلى رؤية أي وقف فعلي للعدوان وإجراءات واضحة لوقف إطلاق نار دائم”.

وأضافت هيبر أنه مضى أكثر من شهر على موافقة أوكرانيا على وقف إطلاق نار غير مشروط.

ومضت تقول “بإمكان روسيا وقف هذه الحرب في أي لحظة إذا رغبت في ذلك حقا… نواصل دعم أوكرانيا من أجل سلام طويل وعادل وشامل”.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.